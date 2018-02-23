23 Şubat 2018 Cuma

Son 4 Maç 5 Gol


Roma devre arası Cengiz'i kiralamayıp kulüpte tutarak ona olan güvenini göstermişti...Böyle devam etmesi Avrupa'nın Türk futbolcusuna bakışını değiştirir elbette...
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