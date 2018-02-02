Alternatif Çözüm Nagatomo

Yaz dönemi son gün Latovlevici gelmişti, Ocak dönemi son gün Nagatomo geldi...Gönül elbette Asamoah isterdi ama bu para problemi ve ara dönemde 6 aylık geçici çözüm için Nagatomo'yu beğenmemek saçma olur.Sol bek savunma anlamında Linnes ve Latovlevici'den çok daha iyi olduğu kesin..
Hücum performansı ve asist olarak çok beklentim yok...Galatasaray'ın asıl sıkıntısı gol ya da asist değil bu konuda oldukça iyi futbolcular hücumda var zaten. Savunmanın solunda iyi oynaması bize 6 ay yeter bence.
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