3 Şubat 2018 Cumartesi

Parma'lı Buffon & İnter'li Ronaldo


Bir zamanlar İtalya...Paranın para, futbolcunun futbolcu olduğu yıllar...
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