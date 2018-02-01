Ndiaye Stoke City'de

Galatasaray Sportif AŞ, Ndiaye'nin Stoke City'ye transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir.
Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır.
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