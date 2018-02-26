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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
26 Şubat 2018 Pazartesi
Messi...Kırılacak Rekor Kalmadı
Girona karşısında golünü atan Lionel Messi'nin, La Liga'da gol atamadığı takım kalmadı.
148. asistini yapan Lionel Messi, La Liga tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Şubat 26, 2018
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Etiketler:
Barcelona
,
Messi
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