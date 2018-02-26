26 Şubat 2018 Pazartesi

Messi...Kırılacak Rekor Kalmadı


Girona karşısında golünü atan Lionel Messi'nin, La Liga'da gol atamadığı takım kalmadı.
148. asistini yapan Lionel Messi, La Liga tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu.

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