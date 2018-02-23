23 Şubat 2018 Cuma

Hamit Altıntop'tan Cengiz Yorumu


Hamit Altıntop: ''Bence Cengiz, gelmiş geçmiş en iyi kariyere sahip Türk futbolcu olacak."
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