23 Şubat 2018 Cuma

Dzeko & Cengiz


Edin Dzeko: "Di Francesco'nun 4-2-3-1'e geçişi toparlanmamıza yardımcı oldu. Üstelik Cengiz de son üç maçta dört gol attı ve fark yarattı. İlerleyebilmek için her bölgede gelişim göstermeliyiz."
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