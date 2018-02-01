1 Şubat 2018 Perşembe

Transfer Rekoru Ndiaye'de


Badou Ndiaye, Galatasaray tarihinde satışı gerçekleştirilen en pahalı futbolcu oldu. 1⃣ 16 M € / Ndiaye 2⃣ 13 M € / Arda Turan 3⃣ 12.5 M € / Bruma 4⃣ 8.5 M € / Keita 5⃣ 8 M € / Burak Yılmaz
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