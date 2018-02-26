26 Şubat 2018 Pazartesi

Garry Etkisi X Faktör oldu


Bu sezon 5 gol 9 asist yaptı ve daha en az 10-12 maç var...Bir kanat oyuncusu için tam da olması gereken istatistikler bu.
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