Yaza Kadar Nagatomo

Yaz transfer dönemine kadar sol bek için en iyi seçenek Nagatomo diyoruz ama umarım FFP kıskacı ile gelecek sezon transfer sıkıntımız olmaz. FFP gözetimindeki borç sarmalı çok can sıkıcı
Nagatomo ne Linnes gibi savunma ne de Latovlevici gibi hücum ağırlıklı bir sol bek..Hani deriz ya hiçbir şeyi belki 9-10 luk değil ama 4-5 de değil..Ortalama 7 lik futbolcu ve bu süreçte ne para olarak ne de zaman olarak daha iyi sol bek transfer şansımız yoktu kabul etmek gerek.
Terim'in sistemine ve takım arkadaşlarına daha çok alışınca performansı artacaktır.
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