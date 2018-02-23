23 Şubat 2018 Cuma

Hafta Sonu Futbol


23 Şubat 2018 Cuma

20:00 Akhisar Belediye - Konyaspor (BeIN2)
20:00 Galatasaray - Bursaspor (BeIN1)
22:30 Mainz - Wolfsburg (Laola1TV)
22:45 Strasbourg - Montpellier (BeIN1Max)
22:45 Hull City - Sheffield United (BeIN2Max)
23:00 Deportivo La Coruna - Espanyol (BeIN2)
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 