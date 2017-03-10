10 Mart 2017 Cuma

Tarihi Maç Tarihi Geri Dönüş


Dakika 90 maç 4-1 ve Barcelona'nın tur için yemeden atacağı 2 gole ihtiyacı var...Uzatmalarda 2 gol daha buldular.Gerçekten sıradışı maçtı


PSG daha çok koşmuş...Messi topu koşturuyor o ayrı !
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