5 Mart 2017 Pazar

Spor Fotoğrafçılığı


Juventus maçından çok iyi bir fotoğraf...Bu konuda İtalya fark yaratıyor.
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