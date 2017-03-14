14 Mart 2017 Salı

La Liga Asist Krallığı & Emre Çolak


La Liga Asist Krallığı:

 10 - Neymar 9 - Messi, Suarez, Kroos 8 - Emre Çolak

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