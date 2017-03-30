30 Mart 2017 Perşembe

B.Dortmund Transfer Vizyonu


"18-22 yaş arasında dünyanın bir numaralı kulübüyüz, ilk seçeneğiz" "Biz genç oyuncuları ikna etmek için çok konuşmuyoruz. Sadece bir liste veriyoruz. Geliştirip yıldız yaptığımız oyuncular"
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