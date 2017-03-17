17 Mart 2017 Cuma

PG Ayın Menajeri


Pep Guardiola, Premier League'de şubat ayının en iyi menajeri seçildi.
Guardiola: "Bence Conte'nin ödüllerini koyduğu dolap dolduğu için, ayın menajeri ödülünü başkasına verme kararı aldılar."
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