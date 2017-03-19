19 Mart 2017 Pazar

Şiir Gibi Milan-Juventus


Kadrolara bakınca ''Vay Be '' dedim...Cemal Süreya şiiri gibi...
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