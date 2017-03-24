24 Mart 2017 Cuma

Fransa Milli Takımının Potansiyeli İnanılmaz


L'Equipe 25 yaş altından kurulu bir Fransa Milli takımı kurgulamış. Söz konusu 11'in piyasa değeri ise 600 milyon avroyu buluyor..
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