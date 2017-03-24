24 Mart 2017 Cuma

LP Milli Takım Kariyeri


Almanya milli takımına veda eden Podolski, milli formayı en çok giyen 3. oyuncu durumunda: 🇩🇪Matthaus: 150 🇩🇪Klose: 137 🇩🇪Podolski: 130
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