14 Mart 2017 Salı

Seni Sevmeyen Ölsün FM

Luis Suarez: ''Oğlum Benjamin benim aksime kalecilik yapmayı seviyor. En sevdiği kaleci de Fernando Muslera.''
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