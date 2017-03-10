10 Mart 2017 Cuma

Kahraman Sergio Ramos


Adam bir konuda çok iyi...Takımı ipten almak konusunda...Kritik maçları büyük maçları , Leyla'nın Mecnun'u sevmesi gibi seviyor.
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