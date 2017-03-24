24 Mart 2017 Cuma

Podolski'nin Milli Takıma Vedası


 Hazırlık maçında Almanya, sahasında İngiltere'yi Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 mağlup etti.


Lineker, efsane sözünü yeniledi: "Futbol basit oyun. 22 kişi 90 dakika boyunca topun peşinden koşar. Podolski sert vurur ve Almanya kazanır"



MS Almanya 1 - İngiltere 0 (Gol: Podolski)

Yediği muazzam golden sonra Podolski'yi tebrik eden Joe Hart..
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