14 Mart 2017 Salı

Lukas The King

Podolski: "Attığım golde hızın önemi yok. Gol olsun yeter. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarı rakibimiz bize zor anlar yaşattı. Mutluyuz."
Burada son aylarımı en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Taraftarlarımız bana hep çok iyi davrandı. Bu kulübü çok seviyorum."
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