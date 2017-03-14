Lukas The King

Podolski: "Attığım golde hızın önemi yok. Gol olsun yeter. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarı rakibimiz bize zor anlar yaşattı. Mutluyuz."
Burada son aylarımı en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Taraftarlarımız bana hep çok iyi davrandı. Bu kulübü çok seviyorum."
Frikik konusunda görüşüm sabit, hala Selçuk İnan - Selçuk İnan'ın futbolundan memnun olduğum söylenemez, özellikle son 2 senedir durum böyle. Bir dönem Selçuk İnan'ın varlığı ve gösterdiği etki "şampiyonl...
2 saat önce
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