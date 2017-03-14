14 Mart 2017 Salı

Ramos > Hero

Sergio Ramos’un attığı son 23 golün 19’u ya Real Madrid yeniliyorken ya da maç berabereyken…
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