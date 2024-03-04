Tek Yol Var O da Şampiyonluk

Üç puan için ve takım arkadaşlarımın performansından dolayı çok mutluyum. Kupada kaybettikten sonra buraya gelip kazanmak bizim için önemliydi. Zor bir deplasmanda böyle bir mücadeleyi sergilemek ayrıca zordu. İyi bir oyun çıkardık ve kazandık. Evde ve burada bize destek olan taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzüdeki maçlara devam edip şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz.”
“ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
“Bu önemli maçı geride bıraktık. Önümüzde 10 maçta daha var. Çok istekliyiz ve çok çalışıyoruz. Her maç Galatasaray için zor. Bize karşı oynayan rakipler kendilerini daha fazla vererek, yüksek enerji ile oynuyor. Önümüzde tek bir yol var, o da şampiyonluk. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”
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