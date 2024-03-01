Okan Hocadan Açıklama

“Antalyaspor takımının ne kadar topla iyi oynayan bir takım olduğunu ancak defansif olarak zaafları olan bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün bunu yakaladığımız pozisyonlarda, gol beklentimizden gördük. Ofansif ve toplu oyunda etkili bir takımdı. Bugün de top onlardayken doğru işler yaptılar. Başlangıcımız biraz düşüktü.”
“Maç kaybettikten sonra yeni maça çıkmak zor olabiliyor. Üst üste maçlar oynuyoruz. Eksiklerimiz var. Kendi sahamızdaki başlangıcımız tam istediğimiz gibi değildi. Devamında golü bulduk. Sonra ikinci golü bulma şansını erken yakaladık. Onu değerlendirsek başka bir maç olabilirdi. Rakibimizin etkili atakları vardı. 1-1’den sonra 2-1’ yakaladık. İkinci yarıda penaltıyla maçı bitirebilirdik. Etkili bir oyun ortaya koyduk.”
“Son iki maçtaki en büyük sıkıntımız kaptırdığımız toplar. Bugün çok fazla ortayı delmeyi denedik. İlk yarı yediğimiz gol öncesinde de hep ortaya oynamayı denedik. Sparta Prag maçında da üç golü kaptırdığımız toplar sonrası yemiştik. Bugünkü en büyük sıkıntımız geriden oyun kurarken kaptırdığımız toplardı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Kazanmak çok önemliydi. Liderliği tekrar geri aldık. Hedefimiz bu şekilde kazanarak devam etmek. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Önümüzde bir kupa maçı var. Üç gün sonra deplasmanda Beşiktaş ile derbi oynayacağız. Burayı da iyi planlayıp iyi devam etmek istiyoruz.”
"SON DÜZLÜĞE GİRDİK"
“İç saha performansımız müthiş. Dış sahada da çok iyi puan topladık. Bu sene genel olarak puan ortalamamız yüksek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa’yı koyduğumuzda 32. galibiyetimizi aldık. 43 maç oynadık. Çok fazla maç var. İç sahada taraftarımızla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Bugün bazı bölümlerde güçlü oyun ortaya koyamadık ama genel olarak güçlü bir takım oyunu ortaya çıkıyor. Bu da galibiyeti getiriyor. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Bu da daha çok kendimizi zorlamamızı ve iç saha performansımızın daha iyi olmasını sağlıyor. Son düzlüğe girdik. Galatasaray’ın buralardaki gücünü biliyoruz. Bundan önce kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha yaşamak istiyoruz.”
"KÖHN'Ü KEŞKE AVRUPA'DA OYNATABİLSEYDİK"
“Köhn orjinal bir sol bek. Bundan önce Angelino’dan hayal ettiğimiz şey buydu. Ofansif anlamda bize katkı sağlamasıydı. Bekleri yüksek oynayan bir takımız. Beklerin hücuma katılması, bindirmeleri, ortaları çok önemli. Derrick’te de bunu görüyoruz. Takıma çok alıştı ve kişisel olarak sıcak biri. Oyun olarak da çok alıştı. Bu oyun da ona uyuyor. İki maçtır çok iyi oynuyor. Keşke Avrupa’ya yetiştirip orada oynatabilseydik.”
“Bugünün artıları kulübeden oyuncu getirebildik. Sparta Prag maçında kulübeden oyuncu getiremedik. Hem sakatlıklar hem cezalılar üst üste gelmişti. Orada çok fazla hamle şansımız yoktu. Bu maçta oyunun devamında savunmaya da oyuncu sokabildik. Bu da benim açımdan sevindirici.”
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