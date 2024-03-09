9 Mart 2024 Cumartesi

KD Gecesi


 Öncelikle Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum ve Mithat kardeşime geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kötü bir şeyi yoktur. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Umarım bu galibiyet şampiyonluk yolunda önemli olacak.”

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