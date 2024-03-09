9 Mart 2024 Cumartesi

Mutlu Bir Gece


 “İlk golü attığım için çok mutluyum. Maçı 6 gol ile bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Taraftarımızın önünde üç puan almak çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim.

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