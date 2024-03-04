Avrupa Ligi’nden ve kupadan elenmemiz bizi mental olarak yormuştu. Böyle zamanlarda birlikte ve beraberlik içine olmak, takım ruhunu ortaya koymak, taraftarımızla bir olabilmek çok önemliydi. Taraftarımız 90 dakika hiç susmadı. İçeride oynuyormuş gibi hissettik. Sahaya da bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Bunun sonucunda zor bir deplasmandan güzel bir galibiyet aldık. Bunun için tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık.
Beklentilerimiz çok fazlaydı. Hayallerimiz vardı. Hayal kırıklığının vermiş olduğu moral bozukluğu vardı ama önümüzde çok önemli bir lig devam ediyor. Şu an buna sarılmamız gerektiğini kendi içimizde konuştuk. Dün akşam takım yemeğinde de birlikteliğimizi sahaya yansıtacağımızı konuşmuştuk. Bugün gerçekten güzel bir gün oldu bizim için. Daha farklı bir sonuçla da kazanabilirdik. Pozisyonlar yakaladık. Rakibimizin de pozisyonları var ama bence hak edilmiş bir galibiyet oldu.
Bu statta kazanamamıştık. Sadece bu maçtan galibiyet almamız gerektiğini konuştuk ve sonunda güzel bir galibiyet aldık.
Maçtan önce takım arkadaşlarımla konuşurken şunu söylemiştim. Bu maçı kazanınca şampiyon olmayacağız. Kaybedersek ya da berabere kalırsak da şampiyonluk elimizden gitmeyecek. Lig daha uzun. 10 hafta var. Ne olacağını bilmiyoruz. Bugün bazı şeylerin çok daha kesinleştiğini, bazı üstünlüklerin bizde olduğunu saha içinde göstermiş olduk. Sadece rakibimiz Fenerbahçe ile yarıştığımızı düşünmüyorum. Genel olarak bize karşı herkes birlik oluyor. Bugün de o birlikteliğin biraz olsun bozduğumuzu düşünüyorum.
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