6 Mart 2024 Çarşamba

Ligin Tartışmasız En İyisi


 Geldiği günden beri hangi takımın şampiyon olacağını belirleyecek kadar büyük kaleci.

Ortayı Yapan zaman:
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