İyi Bir Karakterimiz Var

“Kolay değildi. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı. Bunu sahada gösterdiler. Bizim de aynı tipte oyuncularımız var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Onu göstererek üç puanı aldık.” diye konuştu.
Gol sevincini yedek kulübesinde Ndombele ile kutlaması ile ilgili Belçikalı yıldız, “Tanguy çok komik biri aynı zamanda kaliteli bir oyuncu. Herkes her zaman istediği şansı bulamıyor. Sonuçta sahada 11 kişi oynayabiliyor. Yedek kulübesinde bu tarz oyuncular olabilir. Dün onunla konuşmuştuk. O yüzden golü onunla kutladım.
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