Okan Hocadan Açıklamalar

Bu maça hazırlanmak çok zor. Son 6 günde üçüncü maçımızdı. 10 günde ise dördüncü maçımızı oynadık. Yorgun ve eksik bir Galatasaray vardı. Bence bütün oyuncularım kendi verebileceklerinin en fazlasını vermeye çalıştılar. Bu maça çok odaklandılar. Dün de akşam bir toplantı yaptık ve yemek yedik. Orada birliğimizi ve inancımızı pekiştirdik. Taraftara her zaman borcumuz var. Burada çalışarak hak ettiğimiz şeylerin karşılığını vermek zorundayız. Oyuncularım bunu bugün en iyi şekilde verdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. İyi konsantre oldular. Oyunun büyük bir bölümünü yönettik. 1-0’ı erken yakaladık. Devamında gol atma şanslarımız olabilirdi. İyi sonlandırsak ikinci yarı da önemli pozisyonlar yakaladık.”
“GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ”
“Rakibimizin ikinci yarıda hamleleri oldu. Hem dizilişi hem de oyuncu profili olarak daha ofansif bir çizgiye geçtiler. Çok net pozisyonlar vermedik. Doğru tercihlerle rakip kaleye gittik. Doğru tercihler yapabilsek ikinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Beşiktaş deplasmanı çok zor. Muhteşem bir taraftarı var. Bu atmosferde oynamak çok zor. Benim oyuncularım bu tür atmosferde oynamayı daha çok seviyorlar. Oyuncularıma ve buraya gelen, bizi destekleyen muhteşem Galatasaray taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman sesleri geldi. Burada olduklarını bize hissettirdiler.”
“LİDERLİĞİ GERİ ALDIK”
“Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. İçeride de dışarıda da oyunumuzdan ödün vermiyoruz. Takımım bazen iyi maçlara daha iyi hazırlanıyor. Bazen de rakibimize göre oyun hızını ver kuvvetini zaman zaman azalttığı bölümler oluyor. Hoca olarak hepsine en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Oyun olarak bize karşı açık oynamaya çalışan takımlara karşı daha iyiyiz. Bu statta Galatasaray’ın ilk galibiyeti. Hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra nicelerini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda kazanmamız gereken bir maçtı. Liderliği geri aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde 10 maç var. Bu 10 maçı kazanarak ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.”
“HER MAÇ ZOR OLACAK”
“Her takım önemli. Her oynadığımız maç çok zor olacak. Bunu biliyoruz. Oyuncularımla birlikte inanıp daha iyisini yapacağız. Tek maç haftalarına düştük. Bu bir avantaj. Artık tek maça hazırlanacağız. 10 günde dört maç oynamıştık. ŞPu anda tek maç haftasına geçtik. Bir tek arada Süper Kupa var. Daha iyi adapte olacağız, daha iyi dinleneceğiz ve daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz da tamamlandığında daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.”
“GALATASARAY’IN BAŞARISI İÇİN HER ŞEYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”
“Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Sağ bekte özellikle. Aurier inşallah en kısa zamanda dönerse o da bir opsiyon olacak. Icardi bugün yüzde yüzüyle oynamadı. Yine saha içinde takıma liderlik yaptı, oyun içinde kaldı. Arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalıştı. Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Bu da benim için değerli. İyi bir takım olduğumuzda daha iyi şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Burada da bütün oyunculara pay düşüyor. İşimiz zor. Büyük takımlarda kadro genişliği çok fazla. Bazen egolar çok fazla olabiliyor. Herkesi yönetmek bazen zor olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray’ın başarısı. Burada Galatasaray’ın başarısı için her şey yapmamız gerekiyor. Son haftalara girdik. Her zaman daha fazlasını yapmalıyız.”
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