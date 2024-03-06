6 Mart 2024 Çarşamba

Derbilerin Kralı


😎 Derbilerde Okan Buruk: ⚽️ 11 Maç ✅ 8 Galibiyet 🅱️ 2 beraberlik ❌ 1 mağlubiyet

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