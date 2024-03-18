Okan Hocadan Açıklama

Rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Sami Hoca geldikten sonra önemli bir çıkış gösterdiler. Bugün oyun olarak da çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım olduklarını söylemiştim. Maçın özeti de böyle oldu. Çok pozisyona girdik ama çok pozisyon da verdik. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlar oldu.”
Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda savunmada çok zorlandık. Kasımpaşa maçından sonra milli araya kayıpsız gelirsek bizim için çok büyük bir avantaj olur demiştim. Çok fazla değişiklikler oldu. Barış sağ beke, Berkan stopere geçti. Abdülkerim’in tam olarak hazır olmaması ve onu zorlamamamız genel olarak bizim için iyi oldu. Abdülkerim bir sonraki maç oynayacak duruma gelecek. Aurier inşallah dönecek. Hakim Ziyech fiziksel olarak hazır olmasa da ayak kalitesiyle bize önemli işer yaptı. Yine Zaha girdikten sonra önemli işler yaptı. Carlos Vinicius çok az bir süre aldı ama golüyle galibiyete imza attı. Bu oyuncuların da tekrar takıma alışması, takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum.”
Oyun içinde Mertens oyunu tutmaya çalışan, pas bağlantısını sağlayarak önde pres yapan bir oyuncu oldu. Çok önemli bir gol attı. Icardi belki ilk yarıda çok oyun içinde değildi. Icardi yüzde yüzüyle oynamıyor. Bu ara Icardi’ye de çok yarayacak. Icardi’nin arka adalesinde problemi var. Orayı tutarak oynuyor. Çok güçlü bir şekilde, geçen seneki formuyla geri dönebileceğini düşünüyorum. Onu biraz dinlendireceğiz. Bu arayı tedaviyle geçirip onu daha hazır hale getireceğiz. Maçın ikinci yarısına attığı gollerle damga vurdu. Yine bir penaltı kaçırdı; ama attığı iki golle de oyuna damga vurdu. Icardi milli takıma arasından sonra çok daha hazır şekilde sahalara dönecek.”
Girdiğimiz pozisyonlar, kaçırdığımız penaltı… Son bölümde üç gol daha atabilirdik. Dönüşünde pozisyonlar verebilirdik. 4-3 sonrası üç pozisyondan birini sonuçlandırıp maçı bitirmemiz gerekirdi. Devamında rakibimiz tehlikeli bir frikik kullandı. Önemli olan burada kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Kaliteli ayaklarımızın ortaya çıkması maçın galibiyetle sonuçlanmasına yol açtı. Mutluyuz. Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya gelip bizi desteklediler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor.”
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