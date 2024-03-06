6 Mart 2024 Çarşamba

Beklenen Günler


Mauro İcardi hala ve daima bir futbolcudan daha fazlası. Son 9 maç 2 gol geçen sezon olsa 9 maçta 10 gol falan atıyordu. Öyle oldu böyle oldu hepsi geride kaldı. Artık şampiyonluk için son 10 maç. Çık herkese kim olduğunu tekrar hatırlat kral.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 