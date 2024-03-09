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Çok Mutluyuz
“Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır çalıştığım ve beklediğim bir andı. Yıllarıdır bunun üzerine çalışıyorum aslında. Bu formayla da ilk golümü attım bu yüzden çok mutluyum. Bunun ötesinde takım performansı en önemlisiydi. Çok iyi bir performans sergiledik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gün aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. O yüzden benim için çok önemli olan annemin, kız kardeşlerimin, kadın taraftarımızın ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum harika bir 90 dakika boyunca bize destek oldular.”
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