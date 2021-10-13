13 Ekim 2021 Çarşamba

Tükenmişlik


 Neymar: "Sanırım 2022, katılacağım son Dünya Kupası olacak. Bunun son olacağını düşünüyorum çünkü sonrasında futbolla uğraşacak mental güce sahip olacak mıyım bilmiyorum."

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