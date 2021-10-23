23 Ekim 2021 Cumartesi

Marcao Çok Önemli


 Ligde 8 maçlık cezası nihayet bitti. Marcao hem savunma kalitesi hem de hücum başlangıcı için kilit bir futbolcu. Nelsson ile yakaladığı uyumla müthiş katkı veriyor.

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