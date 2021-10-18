Hocamızın Güveni Güç Veriyor

Bugün namağlup bir Konyaspor’a karşı oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli bir detayı unutmamamız lazım bizim yaklaşık 10-11 tane milli takıma giden oyuncularımız var. Onların içinde kalecimiz, sağ bekimiz dünyanın diğer ucuna gidiyor. Takımda farklı farklı ülkelere giden arkadaşlarımız var. Kolay değil. Yalnız şöyle önemli bir nokta var; büyük takımlar böyle maçları da kazanmasını bilmeli. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Özellikle Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum; çünkü geçen hafta kötü oynamama rağmen bana dün güvendiğini söyledi. Ben de ona yüzünü kara çıkarmayacağım diyerek söz verdim. Umarım bugün bu sözümü tutmuşumdur. Hocamızın bize olan güveni bize ekstra bir motivasyon, ekstra bir güç veriyor. Ona çok teşekkür ediyorum.”
Alpaslan, “Nelsson, Luyindama, Marcao ile aranızda forma yarışı oluyor, bu senin performansına nasıl yansıyor?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
“Büyük takımlarda böyle şeyler gayet normal. Rekabet her zaman takım için çok değerlidir. Hangimiz oynasa canıyla, kanıyla oynuyor. Önemli olan da bu formayı hakkıyla terletmek. Bizim işimiz hocanın işini zorlaştırmak açıkçası. İlk 11’e girip performans veren arkadaşlarımız da var. Benim işim hocanın tercihlerini zorlaştırmak. Hocanın adaletine güveniyoruz. Galatasaray formasını en iyi kim temsil ediyorsa onun giymesinden yanayım.”
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