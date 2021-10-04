Mostafa'dan Açıklama

Öncelikle bana güvendiği için hocamıza çok teşekkür ediyorum. İki gol attım ama ondan ziyade takımın kazanması daha önemliydi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün tek düşüncemiz buradan üç puanla ayrılmaktı. Ona göre oynadık. İyi bir sonuç aldık.” diye konuştu.
Uzun süre gol kaydedememiş olmasının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna futbolcumuz, “Tam tersine beni daha çok hırslandırdı. Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sağ olsun hocalarım da bana yardımcı oldu. Allah’a şükrediyorum. Çok antrenman yapıyorum. Hocalarımın da yardımıyla sahaya golle döndüm.”
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