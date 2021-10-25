25 Ekim 2021 Pazartesi

Salah Şov Devam Ediyor


  𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻 𝗲𝗻 𝗰̧𝗼𝗸 𝗴𝗼𝗹 𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗸𝗮𝗹ı 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗰𝘂𝘀𝘂! #PL

Mısır Bayrağı Mohamed Salah - 105 gol! Fildişi Sahili Bayrağı Didier Drogba - 104 gol Senegal Bayrağı Sadio Mane - 100 gol Togo Bayrağı Emmanuel Adebayor - 97 gol Nijerya Bayrağı Yakubu - 95 gol
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 