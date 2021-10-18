Evimizde Kazanmak Önemli

"Aldığımız üç puandan ötürü çok mutluyuz. Oynadığımız oyundan çok mutlu olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda topun hakimiyetini rakibimize bıraktık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim 12. adamımız. Devamlı bizimle beraberler ve rakip için işleri zorlaştırıyorlar. Bugün de rakip için işleri zorlaştırdılar. Rakibimizin puan kaybı oldu. Evimizde kazanacağımız üç puan çok önemliydi. Bundan dolayı mutluyuz. Diğer taraftan oynadığımız futboldan çok mutlu olduğumuz söylenemez.” diye konuştu.
Mevkisinde Sacha Boey ile girdiği forma rekabeti hakkında gelen soru üzerine Yedlin, "Sacha Boey çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Mevkide çok kaliteli, forma mücadelesi verdiğiniz iyi bir rakibiniz varsa kendinizi daha fazla etmeniz ve çalışmanız gerekiyor. Bu da ister istemez başarıyı getiriyor. Her pozisyonda iki tane iyi isim olunca takımın başarısı da artıyor. Benim performansımda böyle forma rekabeti içinde olduğum arkadaşım olunca daha da üst seviyeye çıkıyorum. Tabii ki daha iyisini yapabilirim. Burada olmaktan mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum.”
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