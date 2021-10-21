21 Ekim 2021 Perşembe

Ergun & Terim


 Ergün Penbe:

"Çok soğukkanlı olmam bazen başıma iş açıyordu. Soğukkanlılığımdan dolayı bir keresinde defansta çalım attığım için Fatih Hoca yedek kulübesinden çıkmıştı. “Lan Ergün! Senin yüzünden sigarayı bırakamıyorum” demişti."
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 