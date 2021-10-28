28 Ekim 2021 Perşembe

El Tigre İspanya'da Atıyor


 Bu sezon Radamel Falcao:

⛳ 6 maç Futbol topu 4 gol
Ortayı Yapan zaman:
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