25 Ekim 2021 Pazartesi

Klopp Farkı


 Manchester United'ı deplasmanda 5-0 mağlup ettikleri maçla birlikte Jürgen Klopp, Liverpool tarihinde 200 galibiyete en erken ulaşan teknik direktör oldu.

1️⃣ Jürgen Klopp: 331 2️⃣ Kenny Dalglish: 333 3️⃣ Bob Paisley: 350 4️⃣ Bill Shankly: 382 5️⃣ Tom Watson: 428
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