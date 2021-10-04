Terim'den Açıklamalar

“Göztepe maçı sonrası perşembe günü Marsilya’da uzatmalarla birlikte 108 dakika oynayan bir Galatasaray vardı. Marsilya’da maç bittiği an bir sonraki maç için 72 saatimiz vardı. Sabah 6.32’de uçak teker koydu. Ben şahsen 7.30-08.00 gibi yattım. Çocuklar belki yatmadı. Bir gün izin verdik. Ertesi gün tek idmanla buraya geldik. Üçüncü gün bu takım maç oynadı. Gerilimi yüksek bir maç oynadı. Yağmur gibi aleyhimize olabilecek her şey varken 10 kişiyle de 3-2 kazanıyorsak ortaya bir karakter koymuşlar demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Devre arasında da kendilerine bunu söylemiştim. 11’e 11 iken de iyiydik. Birçok gol kaçırdık. Daha önce sonucu alabilirdik. Bu ara o kadar kazanma duygusuyla hareket ettik ki kontraataktan birkaç pozisyon verdik. Rakibin hızlı geçişinden sıkıntı yaşamamıza rağmen maçı 3-2 kazandık. Maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Bana göre bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Beni çok mutlu etti. Galatasaray budur. Galatasaray kazanır veya kaybeder ama reaksiyon gösteren bir takımdır. Karakterini ortaya koyar. Bunlar beni mutlu etti.”
“TAKIMIMI KUTLUYORUM”
“Oyunun kontrolü bizdeydi. Maça çok iyi başladık. Alakası yokken bir gol yedik. Bunları anlatabiliriz. Bu maç 8 dakika uzadı. İlk yarıda 3-4 dakika uzadı. Bu da çok uzatmalı bir maçtı. Tüm bunlara rağmen fiziği ve tekniğiyle, psikolojisiyle, ortaya koyduğu karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir üç puan. Kapanış olarak güzel bir maç oldu. Hamza hocaya da yeni takımı hayırlı olsun. Gayet dokunuşları belli olmuş. Bol gollü ve heyecanlı bir maç oldu. Bizim açımızdan çok zor bir maçtı. Bugün özellikle Babel’e iyi bakmak lazım. Şimdiye kadar oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer ikinci yarıda yaptığımız değişikliğin ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi. Diagne’yi 3. santrfor olarak kullandık. O da hiç küsmeden, darılmadan oynadı. Diagne bazen bunları kendine problem edinebilir. Girdi ve aslan gibi oynadı. Son işini doğru yaptı. Morutan da aynı şekilde.”
“BERKAN’IN ÇIKARACAĞI DERSLER VAR”
Bir parantez de Berkan’a açmak istiyorum. Çok üzüldü. Biz oyuncularımızı sadece iyi zamanlarında alkışlayıp onların yanında olmuyoruz. Berkan gibi gençlerin yaptıkları her hatanın da biz onların yanındayız. O hatanın sorumluluğunu da biz alırız. Benim kendisine öğreteceklerimin yanında bugün pratikte öğreneceği çok şey var. Nerede nasıl davranması gerektiği konusunda kendisine çok önemli bir eğitim olacak. Yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması, onun buradan bazı dersler çıkarması anlamına geliyor.”
“HER OYUNCUMUZ DEĞERLİ”
“Göztepe galibiyeti, Marsilya maçıyla liderliğimizin devam etmesi ve Rize deplasmanında aldığımız üç puanla birlikte eksiklerimiz dönecek. Arda Turan, Sacha Boey, Oğulcan, Aytaç… Taraftarlarımız bize iyi yaklaşırsa bize yapacakları en büyük iyilik bu olur. Bugün Babel’i kazandığımız gibi kaybetmemek önemli. Hep beraber oynayacağımız için her oyuncunun bize değeri çok fazla.”
“DEĞİŞİKLİKLER DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YERDE OLDU”
"Bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Baskıyı oradan devam ettirip iki bekimizi oyuna soktuğumuz zaman daha etkin, daha pozisyonu bol bir maç yaşarız. Burada Patrick’e neredeyse hiç dinlenme şansı tanımadık. İlk yarı görevini yaptı ama Ömer daha hücum beki. 30-35 dakika sonra değiştirmek istemedim. Mostafa da iyi devam ediyordu. Beş değişikliği maçtaki gibi kullanmayı daha uygun buldum".
"Mostafa epeydir 90 dakika oynamıyordu. Maç kondisyonu farklı bir şeydir. Soso ve Babel’i de yorgun gördüm. O yüzden bu değişiklikleri yaptık ve doğru oldu. Doğru zamanda ve doğru yerde oldu. Her oyuncumuzun bize kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını artıracağını düşünüyorum. Onlardan rica ediyorum ve ettim. Oyunun en iyilerinden biri Babel’di. Babel’i aldığımız zaman buydu aslında. Bundan sonra daha da iyi olacağız inşallah."
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