21 Ekim 2021 Perşembe

Neuer Tarihe Geçti


  Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi tarihinde kalesini toplam 50 maçta gole kapatabilen dördüncü kaleci oldu.

Bir tuşu Iker Casillas Sağı işaret etmek 59 maç İki tuşu Gianluigi Buffon Sağı işaret etmek 52 maç Üç tuşu Edwin van der Sar Sağı işaret etmek 51 maç Dört tuşu Manuel Neuer Sağı işaret etmek 50 maç
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