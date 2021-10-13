13 Ekim 2021 Çarşamba

İşin Sihirbazı


 Lewandowski: "Guardiola bana futbola farklı bir açıdan bakmayı öğretti. Koşuları ve taktikleri oyunda nasıl kullanacağımı anladım. Onunla çalıştıktan sonra futbol oynarken farklı düşünüyorum çünkü futbolu farklı bir açıdan görüyorum

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