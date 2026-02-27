27 Şubat 2026 Cuma

Tarih Yazdı


 Victor Osimhen, 13 golle Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

