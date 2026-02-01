1 Şubat 2026 Pazar

Sürdürülebilir CL Geliri


 💶 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamladığı için performans bonusu olarak 4.6 milyon Euro kazandı.

Toplam gelir şimdilik 50 milyon Euro civarı

